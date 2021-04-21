مقصورة المشاهير تحتفي بنجوم السباقات في بريطانيا

دبي (الاتحاد)

تحتفي سباقات السرعة البريطانية بنجومها في مقصورة المشاهير التي سيتم إطلاقها الاثنين المقبل، في بداية أسبوع سباق الـ2000 جينيز الإنجليزي الكلاسيكي بمضمار نيوماركت، وسيتم دعم الحدث من قبل كيبيكو للاحتفال بالذكرى العاشرة لرعايتها لسلسلة الأبطال البريطانيين، وسيضم «عظماء العصر الحديث» في هذه الرياضة، مع التركيز على الفترة من 1970 حتى الآن.

ومن المتوقع أن تصبح عضوية القاعة «واحدة من أعلى الجوائز في الرياضة»، وستكون مصحوبة بميدالية مصممة خصيصاً من قبل صائغي المجوهرات (Asprey)، وسيتم الإعلان عن المرشحين الجدد مرتين في السنة، خلال التحضير لمهرجان جينيز في مايو ويوم الأبطال في أكتوبر.

وحتى الآن، لم يتم الكشف عن المرشحين، ومع ذلك، أظهر مقطع فيديو تم إصداره الاثنين للترويج للأخبار بعضاً من المرشحين الأكثر وضوحاً، بما في ذلك نيجينسكي، وشيرجار، ودانسينج بريف، وجاليليو، وفرانكل، وتجمع قائمة الفرسان ليستر بيجوت، وويلي كارسون، وفرانكي ديتوري، وفي فئة المدربين يتوقع ان يتواجد فنسنت أوبراين، والسير هنري سيسيل. والسير بيتر أوسوليفان والأمير الراحل خالد بن عبد الله والملكة إليزابيث الثانية.