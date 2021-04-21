مركز التحكيم يوجّه رسالة شديدة اللهجة لأمين عام «القوى»

مراد المصري (دبي)

وجّه مركز الإمارات للتحكيم الرياضي رسالة شديدة اللهجة، رداً على الطعن الذي قدمه صالح محمد حسن أمين عام اتحاد ألعاب القوى الذي تم تجميده بقرار صادر من المركز، كما تم إعلامه باتخاذ إجراءات قانونية على المخالفات التي قام بها.

وبحسب متابعة «الاتحاد» الخاصة، فإن رسالة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي نبهت أمين عام الاتحاد، إلى أن الأحكام والقرارات الصادرة من المركز نهائية ومشمولة بالنفاذ المعجل ولها قوة السند التنفيذي وفق نص إنشاء المركز، وأن هناك عبارة استخدمها الأمين العام تمثل مخالفة قانونية صريحة، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده في هذا الشأن، كما أن قيام الأمين العام بالتوقيع على خطابات رسمية تحمل شعار الاتحاد وختم الاتحاد يعتبر توقيعاً على محررات رسمية بغير ذي صلة قانونية وفق قرار المركز بتجميد عمل الاتحاد، الأمر الذي يعد أيضاً مخالفة قانونية صريحة أخرى، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده في هذا الشأن أيضاً.

وطلب المركز منه، ومن مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى المجمدة عضويته، التنفيذ الفوري والعاجل لكافة القرارات الصادرة عن مركز التحكيم، وإنهاء مهام تسليم جميع أعمال الاتحاد المالية والإدارية والفنية للجنة المؤقتة.