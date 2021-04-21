1.2 مليون زيارة لفعاليات «تدرب في ياس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة وولفي للدراجات الهوائية، لتصبح الشريك الرسمي للدراجات الهوائية لكل من فعاليتي أدنوك تدرب في ياس مقدمة من مجلس أبوظبي الرياضي، وأدنوك تدربي في ياس مقدمة من مجلس أبوظبي الرياضي، بالإضافة إلى فعالية TrainAM التي تنظم بدعم من نادي أبوظبي للدراجات الهوائية.

وعلق سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «نحن سعداء بإطلاق هذه الشراكة مع شركة وولفي للدراجات الهوائية ضمن برامج وفعاليات مجتمع ياس، لما تتمتع به وولفي من مكانة مرموقة وثقة عالية لدى المهتمين بممارسة رياضة الدراجات الهوائية، لعبت فعاليات مجتمع ياس دوراً مهماً في زيادة أعداد المشاركين في أنشطة الصحة واللياقة البدنية على مدار السنوات الماضية، وشهدت فعالياتها الأسبوعية ما يزيد عن 1.2 مليون زيارة منذ انطلاقها. ويسهم التعاون مع الشركات والعلامات التجارية الرائدة مثل وولفي في تطوير الخدمات المتوفرة لرواد هذه الفعاليات وإتاحة المجال للمزيد من المشاركين لاستفادة من هذه الخدمات».

بدوره، علق ولفجانج هوهمان، الرئيس التنفيذي ومالك شركة وولفي للدراجات الهوائية: «نتطلع قدماً للتعاون مع حلبة مرسى ياس التي تتمتع بمكانة إقليمية رائدة، باعتبارها أهم الوجهات الرياضية والترفيهية في المنطقة، من دون شك توفر فعاليات مجتمع ياس فرصة مثالية لمختلف أفراد المجتمع للمحافظة على لياقتهم البدنية وصحتهم النفسية، ونحن نتطلع قدماً لأداء دورنا في هذه المبادرة الإيجابية، ونحن واثقون من نجاح هذه الشراكة والنتائج الإيجابية المترتبة عنها».

وبالإضافة إلى تسمية شركة وولفي للدراجات الهوائية شريكاً رسمياً للدراجات الهوائية لكل من البرامج المجتمعية الثلاثة في حلبة مرسى ياس، فإن موقعها التجاري المخصص في قرية مجتمع ياس سيوفر لزوار هذه الفعاليات إمكانية استئجار الدراجات الهوائية أو شراء مستلزماتها.