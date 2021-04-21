أكاديمية أبوظبي تواصل التقدم في بطولة العالم للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

تأهل فريق أكاديمية أبوظبي للمرحلة الثانية من بطولة مدارس وأكاديميات الشطرنج في العالم، بعد أن تصدر مجموعته برصيد 19 نقطة في البطولة، التي يشارك فيها 296 فريقاً من 200 دولة، وينظمها الجناح الإسباني المشارك في معرض إكسبو 2020، ويمثل فريق أكاديمية أبوظبي كل من: سلطان محمد الدرمكي، روضة عيسى السركال، سيدارث بيلاجي، شريفي خسراف، لطيفة الدرمكي، حمدان إدريس، حميدان الزعابي، فاطمة الوهابي، وشمسة عامر.

وينافس فريق أبوظبي في المرحلة الثانية 7 فرق أخرى، من بينها فريق نادي الشارقة وفرق من إسرائيل وايبيريا وهنجاريا والبوسنة، ويتطلع للحفاظ على تألقه في المرحلة السابقة ويواصل الصعود وصولاً إلي المرحلة النهائية من البطولة، وتنقسم البطولة الى أربع مراحل في المرحلة الأولى قسمت الفرق المشاركة الى مجموعات 37 مجموعة، كل مجموعة تتكون من 8 فرق، وكل فريق يتكون من 9 لاعبين، اثنان منهم احتياط، وتأهل من كل مجموعة ثلاثة فرق إلى المرحلة الثانية التي يشارك بها 120 فريقاً تقسم إلى 15 مجموعة يتأهل من كل مجموعة فريقان للمرحلة الثالثة التي تضم 30 فريقاً.