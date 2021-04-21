«آسيوي الشطرنج» يختتم دورة تأهيل للحكام

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم الاتحاد الآسيوي للشطرنج دورة تأهيل وترقٍ متقدمة لحكام اللعبة، التي تم تخصيصها للناطقين باللغة العربية عبر تطبيق الاتصال المرئي «زووم»، بمشاركة 31 حكماً من الإمارات وسلطنة عمان والبحرين ومصر واليمن والعراق ومصر وليبيا وتونس والمغرب. ويأتي تنظيم هذه الدورة المتقدمة في إطار حرص أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج على التنوع في تنظيم دورات الحكام والمدربين والمنظمين بمختلف اللغات المعتمدة في الدول الآسيوية، وصولاً إلى تطوير قاعدة الكوادر الفنية الآسيوية في مختلف البلدان الآسيوية ضمن خطة عام 2021.

حضر افتتاح وختام الدورة هشام علي الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، وفيكتور بولوجان المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، وكاستو أبوندو المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، ومهرداد بهلوان زاده المدير المالي، وحاضر فيها الخبير والمحاضر الدولي مهدي عبد الرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي.