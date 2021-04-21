«فرسان الطائرة» أبطال «البداية والنهاية»

معتصم عبدالله (دبي)

سار فريق الكرة الطائرة بنادي شباب الأهلي على خطى الفريق الأول لكرة القدم المتوج بلقبي كأس السوبر والخليج العربي على التوالي، بعدما احتفظ «الفرسان» بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الثاني على التوالي، بجانب لقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وحصد «فرسان» الطائرة اللقبين على حساب الجزيرة بالفوز 3-1 في نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة في انطلاقة الموسم الحالي، قبل أن يضيفوا الكأس الغالية بالفوز على المنافس ذاته 3-2 في النهائي الذي جمع الفريقين على صالة نادي العين في ختام الموسم 2020 - 2021.

ومثلت كأس صاحب السمو رئيس الدولة سادس مسابقات الموسم لاتحاد الطائرة بعدما توج شباب الأهلي بلقبين، ونال النصر لقب دوري الرجال على حساب بني ياس، فيما توج حتا بطلاً لدوري وكأس الشباب، وحصدت أكاديمية أسبريا لقب الدوري العام للكرة الطائرة للسيدات على حساب الشارقة الرياضي للمرأة.

وهنأ عبد العزيز السلمان نائب رئيس اتحاد الطائرة، طرفي نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة على المستوى المميز، وقال: «شهدنا مباراة نهائية مثيرة قدم فيها الفريقان أداءً مميزاً، ولا بد في النهائي من فوز فريق على الآخر»، وأثنى السلمان على دور الأندية الأعضاء في الاتحاد وجهودها لإنجاح الموسم الرياضي 2020 - 2021 رغم ظروف جائحة كورونا التي تسببت في إلغاء منافسات الموسم الماضي 2019 - 2020، قبل أن ينجح الاتحاد بدعم الأندية في توفير مقومات النجاح للموسم الحالي، في ظل الالتزام الكبير من الأندية بالإجراءات الاحترازية.

وفي المقابل، بدت فرحة التتويج باللقب مضاعفة للأرجنتيني خوان مانويل باريال المدرب السابق لفرق الجزيرة والشباب والعين وشباب الأهلي الحالي، ومحمد شمل قائد العين السابق، ونجم نادي شباب الأهلي الحالي في التتويج بالثنائية، وعبر محمد شمل نجم شباب الأهلي الحالي وقائد العين السابق عن سعادته بالتتويج بثاني ألقابه مع «الفرسان» بعد انتقاله إلى صفوف الفريق مطلع الموسم الحالي، وقال: «الفوز بالكأس الأغلى يمثل تتويجاً لختام موسم شاق وصعب، بذلنا فيه جهوداً مضاعفة وحظينا بلقبين، وكنا الأفضل رغم الندية الكبيرة التي غلفت النهائي أمام منافس قوي كالجزيرة، واستمتع بها الجمهور خلف الشاشات».

وأضاف: «شخصياً أعتبر الموسم استثنائياً، خضت تجربة مميزة مع الفرسان كلاعب معار من العين الذي أعده بيتي، وما زلت أنتظر القرار بشأن استمراري من عدمه كلاعب معار من العين لشباب الأهلي»، وفي المقابل، عبر ماجد خميس عن سعادته بالفوز، وقال: «وفقنا في النهائي أمام منافس قوي، ولكن يبقى شباب الأهلي صاحب الكلمة الأخيرة في نهائيات الكؤوس، وأعتقد أن التركيز في كل أوقات مواجهة النهائي أهدانا الفوز باللقب الثمين».