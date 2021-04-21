«استعراض النسور» في «النحوة الجبلية»

فيصل النقبي (خورفكان)

أقام خورفكان مباراة استعراضية في كرة القدم بملعب قرية النحوة الجبلية، جمعت بين شباب خورفكان وشباب النحوة، بحضور سالم النقبي رئيس مجلس إدارة النادي، وعبدالله خلفان النقبي أمير النحوة، وخالد مراد الرئيسي عضو المجلس ومشرف الألعاب الجماعية والفردية، وأحمد النقبي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاستراتيجية واللجنة الثقافية، وعبدالله زينل مدير الألعاب الرياضية، وتخللت المباراة الاستعراضية فقرات لتدريبات الإحماء واللياقة، وفي ختام البرنامج قدمت الإدارة درع وشعار خورفكان إلى عبد الله خلفان النقبي.

تأتي المبادرة من ضمن اهتمامات «النسور» بالوصول إلى كل المناطق الجبلية التابعة له، واستمرار الأنشطة الرياضية فيها، وتعزيز الوعي الرياضي بين أبناء هذه المناطق.