مفاجأة مدوية.. بركان يتنازل عن «الكونفيدرالية»

القاهرة (أ ف ب)

واصل الرجاء المغربي حصد انتصاراته في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي ، بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي على حساب مضيفه نامونجو التنزاني 3-صفر في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات، في حين ضمن بيراميدز المصري البطاقة الثانية للدور ربع النهائي عن المجموعة عينه بفوزه على نكانا الزامبي بهدف نظيف.

في المقابل فقد نهضة بركان المغربي لقبه بخسارته أمام نابسا ستارز الزامبي صفر-1.

في المباراة الأولى، دشن المدرب التونسي الأسعد الشابي مشواره القاري مع الرجاء، بطل 2018، على أفضل نحو إذ قاده لإسقاط مضيفه نامونجو بثلاثية نظيفة برغم غياب عدد من أبرز لاعبيه على غرار القائد محسن متولي وعبد الإله الحافيظي، وحلّ الشابي على رأس الجهاز الفني لبطل المغرب بدلاً من جمال السلامي الذي آثر الاستقالة بعد تراجع نتائج الفريق محلياً.

ولم يحتج «النسر الأخضر» إلى الكثير من الدقائق ليحسم اللقاء، حيث افتتح التسجيل عبر إلياس الحداد عندما استفاد من خطأ الحارس البوركيني لنامونجو نور الدين بالورا الخارج من مرماه لالتقاط الكرة، إثر ركلة حرة نفذها زكريا الهبطي، وعزز الكونغولي الديمقراطي تقدم الفريق المغربي بعد خمس دقائق برأسية في المرمى المشع مستثمراً تمريرة أيوب نناح العرضية.

وواصل الرجاء ضغطه وأضاف الهدف الثالث عبر مجهود فردي من زكريا الهبطي أنهاه بتسديدة قوية عجز الحارس بالورا عن صدها، وواصل الفريق الأخضر ضغطه في الشوط الثاني وصنع لاعبوه العديد من الفرص من دون استغلالها.

واقتنص بيراميدز البطاقة الثانية عن المجموعة بفوزه الصعب على فريق نكانا الزامبي 1-صفر، وسجل هدف بيراميدز الوحيد عبد الله السعيد بعد تمريرة من رمضان صبحي.

وتصدر الرجاء الترتيب برصيد 15 نقطة أمام بيراميدز 9 نقاط، ونكانا ثالثاً بست نقاط في حين يأتي نامونغو رابعاً من دون نقاط.

وفي مفاجأة مدوية، فقد نهضة بركان المغربي اللقب الذي توج به في الموسم الماضي على حساب بيراميدز، بعدما سقط أمام مضيفه نابسا ستارز الزامبي صفر-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وبسط حامل اللقب سيطرته على المجريات، مقابل اعتماد الفريق المضيف على المرتدات السريعة، وسدد زكريا حدراف كرة ساقطة صدها القائم الأيسر، إلا أن الفريق لم يحسن استغلال سيطرته حتى تلقت شباكه هدفاً مطلع الشوط الثاني، إثر مرتدة سريعة قادها أوستين باندا الذي عكس كرة عرضية حولها دويسي سوكو رأسه نحو شباك الحارس حزة العقبي.

وتابع «البراكنة» اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد إبراهيم البحراوي مباشرة في الدقيقة 93.

واستفاد شبيبة القبائل الجزائري من هذا الأمر، ليضمن تأهله إلى ربع النهائي بعدما تغلب على مضيفه كوتون سبور الكاميروني 2-1 في مدينة جاروا «شمال الكاميرون».

ورفع «الكناري» رصيده الى تسع نقاط في الصدارة، متفوقاً على كوتون سبور بفارق المواجهات، بينما يأتي نهضة بركان ثالثاً بخمس نقاط، ونابسا رابعاً بأربع نقاط.

وتقاسم الفريقان السيطرة على المجريات مع أفضلية لأصحاب الأرض قابلها تألق الحارس الجزائري أسامة بنبوت، وبلغت الإثارة ذروتها في الشوط الثاني حيث أشهر الحكم المصري محمد معروف البطاقة الحمراء في وجه البوركيني سيبيري سانو لاعب وسط كوتون سبور، وسريعاً استغل الفريق «الكناري» التفوق العددي وافتتح التسجيل عبر بلال بن ساحة بتسديدة قوية في قلب المرمى، إثر تمريرة بينية من محمد بن شعيرة في الدقيقة 63.

وبعد خمس دقائق عزز الجزائريون تقدمهم إثر هجمة مرتدة سريعة عبر وليد بنشريفة الذي تابع بسهولة في الشباك عرضية رضا بن سايح، وضغط الفريق الكاميروني، أملاً في تدارك الموقف فقلص النتيجة عبر فرنسيس تومبي من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

وفي المجموعة الأولى، حافظ وفاق سطيف الجزائري على آماله في اللحاق بركب المتأهلين بعد تعادله ومضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ضمن مباريات المجموعة الأولى، ورفع الوفاق رصيده الى خمس نقاط في المركز الثالث، حيث يتصدر أورلاندو برصيد تسع نقاط، ويأتي انييمبا النيجيري ثانياً بست نقاط والأهلي بنغازي رابعاً بأربع نقاط.

وكان الاتحاد الأفريقي «الكاف» قد أرجأ مواجهة الأهلي وضيفه إنييمبا على ملعب «شهداء بنينا» لمدة 24 ساعة، بسبب عدم حصول بعثة الفريق النيجيري على رحلة طيران خاصة تنقله الى ليبيا.

ولحق الصفاقسي التونسي بركب المتأهلين، بفوزه على مضيفه ساليتاس البوركيني 2-صفر في واجادوجو، ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وافتتح فراس الشواط التسجيل للفرق الأبيض والأسود من ركلة جزاء، وساهم الهدف المبكر في منح الفريق التونسي الأريحية، حيث كان المتحكم في مجريات اللقاء، وتمكن من إضافة هدفاً ثانياً عبر النيجيري كينجسلي إيدوو بطريقة رائعة جداً إذ سدد كرة بعيدة عانقت المقص الأيسر، إثر تحضير للكرة برأس غيث المعروفي.

وضمن المجموعة ذاتها، خطف جراف السنغالي البطاقة الثانية في مفاجأة كبيرة، بفوزه على النجم الساحلي التونسي 1-صفر في داكار، وسجل الهدف الوحيد بابا بايي، وتابع النجم اللقاء بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه المالياني محمد كوناتي لنيله الإنذار الثاني.

وتصدر جراف المجموعة بعشرة نقاط أمام الصفاقسي الثاني بتسع نقاط، والنجم ثالثا بخمس نقاط وساليتاس في المركز الأخير بثلاث نقاط.