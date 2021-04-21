ميلان.. الآمال تتضاءل بـ «الضربة الموجعة»

ميلان (رويترز)

تضاءلت آمال ميلان الضعيفة في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد خسارته 2-1 على ملعبه أمام ساسولو اليوم «الأربعاء».

وفي غياب هدافه المصاب زلاتان إبراهيموفيتش واجه ميلان صعوبات في اختراق دفاع الفريق الزائر في بداية المباراة، لكن لمحة من المهارة من هاكان شالهان أوغلو، وضعته في المقدمة، بعد مرور نصف ساعة.

لكن ساسولو سجل هدفين في غضون سبع دقائق بالشوط الثاني بواسطة البديل جياكومو راسبادوري ليقلب النتيجة لصالحه.

وفي يوم شهد انسحاب ميلان من دوري السوبر الأوروبي الانفصالي زادت هذه الهزيمة مشاكله، ولم يضمن ميلان بعد إنهاء الموسم في المربع الذهبي.