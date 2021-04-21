سان جيرمان إلى «مربع ذهب» كأس فرنسا

باريس (أ ف ب)

تابع باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه في مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بنجاح وتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد اكتساحه ضيفه أنجيه 5-صفر، سجل منها المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ثلاثية.

وهو الفوز الثالث توالياً لنادي العاصمة على أنجيه في هذا الموسم بعد فوزين في الدوري بسداسية نظيفة ذهابا و1-صفر إياباً.

وتقابل الفريقان أربع مرات في الكأس المحلية، وكان الفوز من نصيب سان جيرمان في جميع اللقاءات، منها نهائي عام 2017 بهدف نظيف.

وكان أنجيه يأمل في تقديم هدية وداع لمدربه ستيفان مولان المغادر نهاية الموسم الحالي، بإسقاطه سان جرمان حامل اللقب 13 مرة «رقم قياسي» للمرة الأولى بعد سلسلة من تعادل و11 هزيمة توالياً، إلاّ أنه فشل في تحقيق مبتغاه ليخسر للمرة الثانية عشرة توالياً أمام نادي العاصمة في مختلف المسابقات.

ودفع مدرب سان جرمان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بترسانته الهجومية أمام صاحب المركز 12 في الـ «ليج 1»، فأشرك البرازيلي نيمار، إلى جانب الأرجنتيني ماورو إيكاردي ومواطنه أنخل دي ماريا، والألماني يوليان دراكسلر على الطرفين، فيما جلس المهاجم كيليان مبابي على مقاعد البدلاء.

ولم ينتظر أصحاب الأرض أكثر من 9 دقائق لافتتاح التسجيل بفضل إيكاردي صاحب هدف الفوز في الدقيقة القاتلة أمام سانت إتيان 3-2 في الدوري في المرحلة 33، بعد تمريرة في العمق من دراكسلر.

وأضاف سان جيرمان الهدف الثاني عبر «النيران الصديقة»، بعدما حوّل لاعب أنجيه فينسان مونسو الكرة عن طريق الخطأ، إثر هجمة بدأها كولين داجبا على الجهة اليمنى، واخترق المنطقة بعدما حاور 3 مدافعين ومرر كرة عرضية وصلت إلى نيمار صدها الحارس لودوفيك بوتيل، وحولها مونسو في مرماه في الدقيقة 23.

وتابع سان جيرمان مهرجانه التهديفي، فأضاف الثالث بضربة رأسية من نيمار في الدقيقة 65، والرابع عبر إيكاردي بعد مجهود فردي رائع لمواطنه دي ماريا في الدقيقة 68، ليعود المهاجم الأرجنتيني ويسجل هدفه الثالث في هذه الأمسية والخامس لفريقه من تسديدة «على الطاير» بالقدم اليمنى في الدقيقة 90، وهو الهدف الرابع لإيكاردي في الكأس المحلية في هذا الموسم.

وكان نادي روميي فاليير المغمور من الدرجة الرابعة بلغ المربع الذهبي الثلاثاء بفوزه على تولوز من الثانية 2-صفر، فيما وضع مونبلييه حداً للمشوار الرائع لكانيه روسيّون من الدرجة الرابعة أيضاً بفوزه عليه 2-1 ليتأهل بدوره إلى نصف النهائي.