فرابار أول امرأة تشارك في إدارة «يورو الرجال»

باريس (رويترز)

ستصبح الفرنسية ستيفاني فرابار أول امرأة تشارك في إدارة مباريات في بطولة أوروبا لكرة القدم للرجال بعد أن كشف الاتحاد الأوروبي «اليويفا» عن قائمة الحكام للبطولة.

وفي العامين الماضيين أصبحت فرابار أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال، ومباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ومباراة في تصفيات كأس العالم للرجال. ولم يرد اسم فرابار ضمن 18 حكماً سيديرون 51 مباراة في بطولة أوروبا، لكنها ستكون ضمن الطاقم المساعد مثل الحكم الرابع، أو كمساعد حكم احتياطي.

وستقام بطولة أوروبا، التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، في الفترة بين 11 يونيو و11 يوليو في مدن في 12 دولة.