بيراميدز إلى ربع نهائي «الكونفيدرالية»



لوساكا (د ب أ)

تأهل بيراميدز إلى دور الثمانية من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية»، وذلك بعد فوزه على مضيفه نكانا الزامبي 1- صفر اليوم «الأربعاء»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بالبطولة.

وسجل عبد الله السعيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78، ورفع بيراميدز رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، ليتأهل الفريق المصري إلى دور الثمانية.

ويحتل نكانا المركز الثالث برصيد ست نقاط، وفي حال فوزه في الجولة الأخيرة على الرجاء وتساويه مع بيراميدز في رصيد النقاط يتأهل الفريق المصري المتفوق في المواجهات المباشرة بينه وبين نكانا حيث فاز ذهاباً 3- صفر وإياباً 1- صفر.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز الرجاء المغربي على مضيفه نامينجو التنزاني 3 / صفر، وتقدم إلياس حداد للرجاء في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف لوامبا نجوما الهدف الثاني في الدقيقة 14، وفي الدقيقة 36 سجل زكريا الهبطي الهدف الثالث للرجاء.

ورفع الرجاء رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، وهو الذي كان قد حسم تأهله في وقت سابق، فيما يتذيل نامينجو ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.