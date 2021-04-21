يوفنتوس يعترف بالفرصة الضئيلة لإقامة «دوري السوبر»

برلين (د ب أ)

أقر نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم بأن هناك «فرصاً محدودة لاستكمال مشروع «دوري السوبر» بالشكل الذي تم تصوره في البداية»، ولكنه أكد أنه سيبقى «ملتزماً بمطاردة إنشاء قيمة طويلة الأمد للشركة ولصناعة كرة القدم بشكل عام».

ولم يذكر بيان يوفنتوس، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الإيطالي، الصادر باللغة الإنجليزية صراحة أنهم يتبعون ميلان والإنتر في الانسحاب من المشروع.

يذكر أن تسعة من 12 عضواً مؤسساً أعلنوا رغبتهم في الانسحاب «على الرغم من أن الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في الاتفاق بين الأندية لم تكن قد اكتملت»، ولهذا كان هناك أمل ضئيل في أن يتقدم الدوري رغم أن يوفنتوس يبقى مقتنعاً بسلامة المشروع الرياضي، والتجاري والقانوني.