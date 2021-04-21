11 فريقاً في دوري الشاطئية

دبي (الاتحاد)

تنطلق غداً «الخميس» بطولة دوري كرة القدم الشاطئية التي ينظمها اتحاد كرة القدم، بمشاركة 11 فريقاً تم توزيعها على مجموعتين، وتتنافس بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي يقام بنظام خروج المغلوب، على أن تقام المباراة النهائية 6 مايو المقبل، وتجرى جميع المباريات في ملعب اتحاد الكرة بالخوانيج .

وعُقد الاجتماع الفني الخاص بالمسابقة، بحضور علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، وممثلي الإدارات المعنية، ومسؤولي الفرق المشاركة، ونقل البدواوي خلال كلمته الافتتاحية تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، مشيداً بالدور الذي لعبته هذه الفرق في مسألة استيفاء الشروط الخاصة، بالمشاركة في البطولة التي تأتي في إطار حرص الاتحاد على دعم اللعب وانتشارها، بما يخدم المنتخب الوطني الذي تنتظره العديد من المشاركات الإقليمية والقارية والعالمية، إلى جانب الحفاظ على التصنيف الدولي الذي أصبح مرتبطاً باستمرارية مسابقة الدوري المحلي .

وناقش الاجتماع الفني كافة الأمور الإدارية والتنظيمية للمسابقة والبروتوكول الصحي المعتمد، ومراجعة لوائح المسابقة التي تقام بعد فترة طويلة من التوقف.

من جهة أخرى، أسفرت القرعة عن وقوع 5 فرق في المجموعة الأولى، وهي شباب الأهلي1، بينونة، شنغهاي، فريق الإمارات وإكسبو 2020، و6 فرق في المجموعة الثانية وهي شباب الأهلي 2، اتحاد كلباء، شرطة دبي، الريس سنتر، أيه أف سي وفريق دبي أكس بي .

وتنطلق الجولة الأولى، حيث يلتقي فريق شباب الأهلي «1»، مع فريق بينونة في الساعة العاشرة مساءً، وشنغهاي مع الإمارات في الساعة الحادية عشرة مساءً ضمن المجموعة الأولى، على أن يلعب غداً شباب الأهلي «2» مع الرايس سنتر في الساعة العاشرة مساءً، ودي أكس بي مع أيه أف سي في الساعة الحادية عشرة مساءً، وشرطة دبي مع اتحاد كلباء الساعة الثانية عسرة مساءً، ضمن المجموعة الثانية.

