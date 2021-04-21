مبابي يرفض «العرض الرابع» لسان جيرمان بـ 40 مليون يورو

دبي (الاتحاد)

دخلت أزمة تجديد عقد الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان مرحلة جديدة، بعدما رفض اللاعب العرض الرابع من النادي الباريسي، وهو ما يرفع أسهمه في الانتقال إلى ريال مدريد، ورفض المهاجم الفرنسي كيليان مبابي التوقيع على عقد جديد مع سان جيرمان للمرة الرابعة، وذلك بعد أن تلقى عرضاً جديداً من النادي الباريسي عقب «الجولة 33» من الدوري الفرنسي، ويصبح الطريق مفتوحاً أمام الرحيل إلى ريال مدريد.

وكشفت القناة الإسبانية الرابعة عن رفض مبابي تجديد عقده رغم أن العرض الجديد يتضمن راتباً يقارب 40 مليون يورو سنوياً.

وأشارت مصادر فرنسية إلى توتر العلاقة بين إدارة النادي الباريسي ومبابي بسبب تعنت اللاعب في التجديد، حتى بعد الفوز على بايرن ميونيخ في مسابقة دوري أبطال أوروبا، والوصول إلى نصف النهائي.

ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الصيف، وربما يضطر النادي الباريسي إلى بيع هدافه قبل دخوله في العام الأخير من العقد وسط ترقب من ريال مدريد، خاصة أن مبابي هداف الدوري الفرنسي بـ 23 هدفاً، ينتهي ارتباطه مع سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، أي أنه يستطيع التفاوض مع أي فريق بداية من يناير المقبل.