قرعة نارية لمصر والسعودية في «الكرة الأولمبية»

زيوريخ (أ ف ب)

أوقعت قرعة مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة من 2020 إلى الصيف المقبل في طوكيو بسبب فيروس كورونا منتخب مصر والسعودية في مجموعتين ناريتين.

ووقعت مصر التي تعوّل على مشاركة نجمها محمد صلاح في المجموعة الثالثة التي تضم إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، فيما تواجه السعودية البرازيل حاملة اللقب وألمانيا وكوت ديفوار في الرابعة.

وضمت الأولى فرنسا مع اليابان المضيفة، جنوب أفريقيا، والمكسيك، فيما تكونت الثانية من نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، هندوراس ورومانيا. وأجريت القرعة، قبل ثلاثة أشهر من الموعد المنتظر، في مقر الاتحاد الدولي «الفيفا» في مدينة زيوريخ السويسرية. وقُسمت المنتخبات الـ16 للرجال إلى 4 مستويات بناءً على تصنيف اعتُمد على الأداء في الدورات الأولمبية الخمس الماضية، وبحسب «الفيفا» حصلت المنتخبات المتألقة مؤخراً على أفضلية عن غيرها، فيما حصلت الدول الفائزة بمسابقاتها القارية على المزيد من النقاط الإضافية.

وصُنف منتخب اليابان المضيف في المستوى الأوّل، إلى جانب نظيره البرازيلي الفائز بذهبية دورة ريو مع النجم نيمار، والأرجنتين وكوريا الجنوبية. وجنّبت القرعة وجود أكثر من منتخب واحد من نفس الاتحاد القاري في دور المجموعات. ويتأهل فريقان من كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج المغلوب وصولاً إلى المباراة النهائية. في المقابل، كان المنتخب السعودي تأهل إلى دورة طوكيو 2020، بعد احتلاله المركز الثاني في كأس آسيا تحت 23 عاماً، إثر خسارته أمام منتخب كوريا الجنوبية.

قال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل: «مجموعتنا قوية للغاية، خاصة أنها تضم المنتخب البرازيلي بطل النسخة السابقة والمنتخب الألماني الوصيف، بالإضافة إلى كوت ديفوار الذي يُعدّ من أقوى المنتخبات الأفريقية في الفئات السنية.

وأضاف عن المنتخب الذي يقوده المدرب المحلي الشاب سعد الشهري: «ثقتنا كبيرة في المنتخب السعودي وقدرته على تقديم مستويات ونتائج ترضي طموحات الجماهير». وتُعدّ مشاركة السعودي الثالثة في الأولمبياد، بعد لوس أنجلوس 1984 بقيادة المدرب خليل الزياني وأتلانتا 1996 مع المدرّب محمد الخراشي، لكنه لم يحقق المأمول في المشاركتين، حيث ودّع المنافسات من دور المجموعات وخسر في الأولى أمام البرازيل 1-3 وألمانيا الغربية صفر-6.

