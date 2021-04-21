«المحترفين» تعقد ورشة تطوير الشؤون الفنية للموسم الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

وجهت رابطة المحترفين الدعوة لشركات كرة القدم في الأندية، لحضور ورشة عمل الشؤون الفنية التطويرية للموسم المقبل 2021-2022، وتأتي ضمن استراتيجية الرابطة على التطوير الدائم من خلال الشفافية وفتح باب التواصل مع شركاء النجاح في مسابقات المحترفين.

وحددت رابطة المحترفين مساء يوم الأحد المقبل، موعداً لإقامة ورشة العمل في دبي مع التأكيد على أهمية تطبيق جميع شروط التباعد والسلامة الصحية مع تحديد حضور شخصين بحد أقصى من كل نادٍ من أعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق الأول باستثناء الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا حالياً لترشيح من يرونه مناسباً.

وتعد ورشة عمل الشؤون الفنية التطويرية من المبادرات السنوية التي تنفذها رابطة المحترفين مع الاقتراب من نهاية كل موسم، بهدف السعي لتطوير مسابقات المحترفين بما يعود بالفائدة على الأندية واللاعبين والوصول للغايات الأكبر، من خلال مواصلة عجلة تطوير كرة القدم الإماراتية على نطاق شامل، حيث سيتم في الورشة بحث الجوانب الفنية المتعلقة بالمسابقات الرئيسة، وهي دوري الخليج العربي، كأس الخليج العربي، كأس سوبر الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، من خلال جانب الاطلاع على التقارير الفنية الخاصة بهذا الموسم ومعرفة المواطن التي تحتاج للتحسين والإيجابيات التي يجب مواصلة البناء عليها.