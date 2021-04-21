«سلبيتان» قبل عودة المصابين بـ «كورونا» في «أبطال آسيا»

الرياض (أ ف ب)

يتعيّن على اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، المقامة بعض مجموعاتها لمنطقة الغرب بنظام التجمّع في السعودية، الحصول على مسحة سلبية بعد 72 ساعة من آخر اختبار إيجابي ثم مسحة سلبية ثانية بعد 24 ساعة، للتأكد من مشاركتهم، بحسب رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي صالح الحارثي.

وقال الحارثي: «مَن تظهر نتيجة مسحته الطبية إيجابية يتم عزله بصورة مباشرة، على أن يُجري مسحة طبية أخرى بعد 72 ساعة من ظهور النتيجة، وفي حال ظهرت النتيجة سلبية يتم إجراء مسحة أخرى في غضون 24 ساعة، وإذا ظهرت سلبية فإن اللاعب يحق له العودة لمعسكر الفريق».

وتابع الحارثي: «يبقى قرار المشاركة في التمارين خاضعاً للجهاز الطبي للفريق وفقاً لجاهزيته البدنية، أما في حال استمرت النتيجة الإيجابية، فيتابع إجراء المسحة الطبية كل 72 ساعة، إلى أن تظهر النتيجة السلبية، بعد ذلك يتم إجراء مسحة بعد مرور 24 ساعة للتأكد من النتيجة السلبية، وبالتالي يحق له المشاركة مع فريقه».

وكان النادي النصر السعودي أعلن الاثنين ارتفاع المصابين في صفوفه بكورونا إلى تسعة، بينهم اللاعبون الحارس الأسترالي براد جونز، المهاجم فراس البريكان، الظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد، عبدالعزيز علاوي وأسامة الخلف.

وتعادل النصر الثلاثاء مع فولاذ خوزستان الإيراني 1-1، رافعاً رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بالتساوي فولاذ وبفارق نقطة عن السد القطري الثالث.

وتستضيف السعودية مباريات ثلاث مجموعات في الرياض وجدة، فيما تستضيف كل من الإمارات والهند مباريات مجموعتين أخريين.

وأوضح الحارثي أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يعمل جنباً إلى جنب مع الاتحاد الآسيوي والجهات ذات العلاقة، من أجل تطبيق أقصى درجات الحماية في تطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة الجميع في البطولة «جميع الفرق المشاركة والمرافقون لها وكذلك أعضاء اللجنة المنظمة يعملون وفق نظام «الفقاعة الصحية» التي أقرها الاتحاد الآسيوي، بحيث لا يُسمح لأي شخص بمغادرتها أو دخول أشخاص جدد، إضافة الى الفحوص اليومية وشبه اليومية لجميع العاملين في مقر الإقامة والملاعب ووسائل النقل وتعقيم المنشآت بشكل يومي».

وكان نادي الهلال اعتُبر منسحباً من النسخة الأخيرة التي حسمت بنظام التجمع في الدوحة، لعدم قدرته على توفير 13 لاعباً قبل مباراة مع شباب الأهلي، بعد إصابة معظم لاعبيه وإدارييه بـ «كورونا».

هذا وأعلن النصر الذي بلغ نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي عن قرار إجراء جراحة للاعبه الأرجنتيني جونسالو «بيتي» مارتينيس «لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة»، على يدي الجراح العالمي الإسباني رامون كوجات، بحيث «يحتاج للعلاج والتأهيل لمدة ستة أشهر».