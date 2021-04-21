ليفاندوفسكي.. «مجهول الهوية»!

ميونيخ (د ب أ)

اعترف روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب كرة قدم في العالم، أنه يفتقد في بعض الأحيان فرصة أن يكون مجهولاً، وأن يعيش دائماً، بدون أن يكون محط الاهتمام.

وقال نجم بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي «32 عاماً» لمجلة «جي.كيو»: إنه يحب أن يذهب لنزهة مع عائلته - بدون الشعور بأنه مراقب باستمرار.

وأضاف: أرجوك لا تفهمني خطأ، أغلب الأشخاص رائعون معي، إذا هنأني شخص ما بتقديمي مباراة جيدة، بالطبع أصبح سعيداً بهذا، أعرف أيضاً ما يعنيه هذا للناس، ولكن أتمنى أحياناً أن أكون بلا اسم، لأذهب مثلاً في نزهة، وأنا مجهول الهوية.

ويمكن لليفاندوفسكي أن يعود من الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه المقبلة أمام ماينز، والمقرر إقامتها السبت المقبل، والتي يمكن لبايرن من خلالها أن يؤمن تتويجه باللقب التاسع على التوالي في «البوندسليجا».