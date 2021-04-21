أتلتيكو مدريد يحتكم إلى «لغة الجدارة»

مدريد (رويترز)

أعلن أتلتيكو مدريد في بيان اليوم «الأربعاء»، أن النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أصبح ضمن المنسحبين من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وأصبح أتلتيكو أول ناد إسباني يخرج من مشروع دوري السوبر الذي يبدو أنه لن يكتمل، بعدما تعرض لانتقادات حادة منذ الإعلان عنه يوم الأحد الماضي عن طريق 12 نادياً كبيراً.

وانسحبت الأندية الإنجليزية الستة المشاركة يوم الثلاثاء، قبل أن يتحقق الأمر ذاته من أتلتيكو وإنتر ميلان الإيطالي ومن بعده ميلان ويوفنتوس اليوم «الأربعاء».

وقال أتلتيكو في بيان: «قرر مجلس إدارة أتلتيكو، بعد اجتماع صباح «الأربعاء»، التواصل مع دوري السوبر، وباقي الأندية المؤسسة، حتى لا يضيف الطابع الرسمي على التزامه بالمشروع». وأضاف: «اتخذ أتلتيكو قراره يوم الاثنين الماضي بالالتحاق بالمشروع عندما أخذ في اعتباره بعض الظروف التي لم تعد متوفرة».

وتابع: «أظهرت تشكيلة الفريق الأول والمدرب رضاهم عن قرار النادي، وتفهموا أن الجدارة الرياضية يجب أن تسود على أي معيار آخر».