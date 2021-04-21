«أرقام قياسية» للشارقة في «الأبطال»

علي معالي (الشارقة)

ضرب الشارقة عصافير عدة بـ «حجر واحد»، في دوري أبطال آسيا، مع نهاية ذهاب دور المجموعات «3 جولات»، حيث فرض الفريق نفسه على صدارة المجموعة الثانية بجدارة «7 نقاط»، وهو رقم قياسي في تاريخ مشاركات «الملك» الذي جمع هذا العدد من النقاط، في أول 3 مباريات، كما أنه ألحق الهزيمة الأولى بباختاكور هذا الموسم، بعد أن خاض 5 مباريات في دوري أوزبكستان «5 انتصارات»، بجانب التعادل في لقاءين بدوري أبطال آسيا.

يضاف إلى ذلك، الحالة الفنية العالية، رغم غياب إيجور كورونادو، أحد أبرز اللاعبين، والتألق الكبير الذي يشهده البرازيلي كايو لوكاس الذي تُوج مرتين بلقب أحسن لاعب من أصل 3 مباريات خاضها «الملك»، ومعه خالد باوزير أيضاً في النسخة نفسها، وهو ما يحدث للمرة الأولى في المشوار القاري.

ويتربع خالد باوزير على قمة هدافي الفريق بهدفين، فضلاً عن أدائه الرائع، ويبدو أنه أصبح لاعباً متخصصاً في منافسات آسيا، مثلما تألق في «نسخة 2020»، وكما وضع سالم صالح بصمته الآسيوية بهدف في شباك باختاكور، ويُعد الأول مع «الملك» قارياً، مع تأكيد أنه أحرز 4 أهداف مع النصر والوحدة في نسختي 2011، و2016.

واستطاع الشارقة أن يحقق أكبر انتصار لفريق إماراتي على منافس أوزبكي 4 - 1، وكأنه أصبح المتخصص في الانتصارات التاريخية، حيث سبق له أن تفوق على الهلال السعودي 5-2، في «نسخة 2004»، والتعاون السعودي 5-2، والدحيل القطري عام 2020، والنقطة الأكثر إيجابية بالفعل تكمن في تحرر اللاعبين داخل الملعب وعودة الروح الجماعية في الأداء.

واللافت في الشارقة والمباراة الأخيرة «خير مثال» أنه لم يستحوذ كثيراً على الكرة، بدليل أن باختاكور سيطر بـ 70% مقابل 30% للشارقة، إلا أن عبدالعزيز العنبري نجح من خلال خطته وتنفيذ اللاعبين لها بدقة، خاصة في ظل وجود مهاجم ومراوغ في حجم كايو لوكاس، في أن يجعل من استحواذ المنافس وسيلة لخطف الأهداف المضادة، كما أن تسديدات الشارقة 9 مرات منها 5 كرات مؤثرة، مقابل 17 محاولة للفريق الأوزبكي، منها 5 كرات مؤثرة، ويُعد محمد عبدالباسط «ملك الالتحامات» بواقع 8 مرات، وكايو «ملك المراوغات الناجحة»، وأيضاً الأكثر صناعة للفرص «3 فرص».

ووسط هذا الزخم الكبير من الإيجابيات الملكية، يؤكد عبدالعزيز العنبري أن الفوز العريض على باختاكور لن يتوقف عنده طويلاً، وقال: أتمنى ألا يصاب اللاعبون، بـ «الخدعة»؛ لأن المنافس يبحث عن رد اعتباره في مباراة الغد ضمن الجولة الرابعة، وبالتالي علينا الحذر الكامل من ردة الفعل الأوزبكية التي أتوقعها قوية؛ لأنه فريق له خبرة كبيرة في دوري أبطال آسيا، ولكننا في كل الأحوال جاهزون لتشريف الكرة الإماراتية، والسير قدماً نحو تحقيق طموحاتنا، وما زال المشوار طويلاً في البطولة. وقال: أشكر اللاعبين على ما قدموه من التزام كبير، بالمطلوب في أرض الملعب، ولابد من توجيه الشكر إلى اتحاد الكرة لمنحه الفرصة المناسبة لفريقي بتجهيز أوراقه الآسيوية بشكل مناسب.

ومن جانبه، قال كايو لوكاس: سعادتي كبيرة بهذا الظهور الرائع لفريقي، ونحن معاً في «مركب واحد»، وتسجيل أو صناعة الأهداف عمل جماعي متميز، وكل زملائي ساعدوني كثيراً، ودرسنا المنافس وأهدي الفوز إلى اللاعبين، وبذلت أقصى ما أملك وسوف أستمر على ذلك في بقية المباريات. وقال الهولندي بيتر هويسترا مدرب باختاكور: كايو لوكاس صنع الفارق بشكل رائع مع الشارقة، حيث فعل كل شيء، وفريقي افتقد عدم وجود ماشاريبوف لاعب شباب الأهلي الحالي، وصاحب الخبرات والإمكانات الكبيرة، وفرصة الشارقة تُعد الأفضل للتأهل بعد مرور 3 جولات.