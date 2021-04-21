«مغامرة» تين كات أعادت الوحدة إلى الحياة!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يعتبر نصف الساعة الأخير من مباراة الوحدة والريان القطري، أمس «الثلاثاء»، بمثابة «نقطة تحول» كبيرة في تفاصيل كبيرة، لمشوار «العنابي» ضمن المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا، لأن هذه الفترة القصيرة هي الأكثر عطاءً ورغبة وإصراراً على «صناعة الفارق»، والانتصار الذي تحقق بالقتال حتى الثواني الأخيرة التي شهدت ميلاد السعادة للوحدة.

ويحسب للهولندي تين كات مدرب الوحدة قراءته الصحيحة لمجريات المباراة، وجرأته في اتخاذ قرارات حاسمة، عندما تخلى عن اللعب بـ3 محاور أولاً مع بداية الشوط الثاني، مع الدفع بمانع عايض وعبد الله أنور اللذين أحدثا التحول المهم، وأسهما في «صحوة» الفريق الذي انتفض بقوة، ليؤكد أنه يستطيع حتى وبدون كبار النجوم أن يفوز ويصل إلى مرمى المنافس.

وضرب الوحدة بهذه الانتفاضة القوية والفوز المستحق على منافس كان الطرف الأفضل في كل التفاصيل لمدة ساعة كاملة، قبل أن يقلب الطاولة عليه فيما تبقى من اللقاء بهدف قاتل لفارس جمعة.

وتمثل المباراة البداية الحقيقية للوحدة الذي يواجه تحدياً كبيراً أمام الريان بالذات يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة، ويتطلب هذا التحدي قراءة ذكية من تين كات الذي يبدو أنه بدأ يضع يده على كيفية علاج مشكلة الوحدة هذا الموسم بشكل عام، وفي المجموعة الآسيوية علي وجه الخصوص، وأن القادم للفريق لن يكون مثل سابقه.

وقال عبدالسلام جمعة مشرف الفريق: نشكر اللاعبين على ما قدموه في المباراة، من روح وقتالية وعزيمة، رغم التأخر في النتيجة، ونتمنى أن تكون الروح نفسها حاضرة بقوة في المباراة المقبلة مع الريان بالذات، وأن يكون الأداء أكثر تطوراً وتقديم الأفضل، خاصة أن الريان ستكون له ردة فعل قوية، لتعويض خسارته أمامنا بالجولة الثالثة.

وأضاف: يجب أن نركز على العمل، خاصة أن الوقت قصير بين الجولة والأخرى، الجيد أننا أبقينا على حظوظنا قائمة في التأهل عن المجموعة، وعلينا تعزيز هذه الحظوظ في كل مباراة مقبلة، وما شاهدناه أمام الريان يوكد أن الوحدة يمكنه بشبابه ولاعبي الخبرة أن يتخطى هذه المرحلة في البطولة القارية.

وعن موقف الإصابات، قال عبد السلام جمعة: لدينا مانع عايض الذي تعرض لإصابة في الركبة أمام الريان، ويخضع للفحص اليوم، وعلى ضوء ذلك نعرف مدى الإصابة والوقت الذي تحتاجه للعلاج، أما عبدالله حمد الذي تعرض لجرح في «الجبهة» فهو يتعافى، ونأمل أن يلحق اللاعبان بـ «العنابي» قريباً، وأن لا يتعرض الفريق لإصابة جديدة.

من جانبه، ذكر خليل إبراهيم نجم المباراة الذي قاد الوحدة إلى الفوز المهم والثمين، أن فريقه أراد أن يظهر من هو الوحدة، وأنه كبير، ونجح في تحقيق الفوز الذي يمثل بداية جديدة، معتبراً أن المنافسة ما زالت في الملعب، وأن عليهم بذل جهد أكبر في الدور الثاني.