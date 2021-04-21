«أولمبياد طوكيو» تؤجل قرار أعداد الجماهير

طوكيو (د ب أ)

ذكرت تقارير صحفية، أن منظمو أولمبياد طوكيو يدرسون تأجيل القرار بشأن تحديد أعداد الجماهير التي يسمح لها بالدخول لأماكن إقامة المنافسات، خاصة أن البلاد تعاني من موجة أخرى من الإصابات بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» نقلاً عن مسؤول لم تسمه، أن اللجنة المنظمة من الممكن أن تتخذ القرار في يونيو بدلاً من وضع سياسة أساسية حول الطاقة الاستيعابية بنهاية أبريل الجاري.

ويحتاج المنظمون للتعامل مع الأمر بمرونة، وفقاً لما قالته سايكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة في مؤتمر صحفي سابق.

وقرر المنظمون في مارس الماضي، حظر المشجعين الأجانب من حضور دورة الألعاب الصيفية المقبلة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت يوريكو كويكي عمدة مدينة طوكيو للصحفيين: إن المدينة المستضيفة للأولمبياد تدرس الطلب من الحكومة المركزية بإصدار حالة طوارئ أخرى وسط عودة ظهور الإصابات.