قميص «فخر أبوظبي» لأبطال خط الدفاع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الجزيرة عن تكريم عدد من العاملين الأساسيين بخط الدفاع الأول في القطاعين الطبي والخدمي، بإهدائهم قمصاناً رسمية للاعبي الفريق الأول بالنادي، وذلك اعترافاً بدورهم الحيوي، في جهود مكافحة جائحة «كوفيد 19»، في أبوظبي وجميع أنحاء الدولة.

وارتدى لاعبو «فخر أبوظبي» نسخة محدودة من قمصان الفريق الأول خلال المباريات الثلاث الافتتاحية لموسم 2020-2021 أمام اتحاد كلباء والنصر والظفرة، قبل التغيير إلى القميص الأساسي للموسم، حيث جاء ذلك ضمن شراكة النادي مع العلامة التجارية الرياضية «بوما».

ويعمل النادي حالياً مع شركائه على اختيار العاملين الأساسيين الذين سيتم تكريمهم بهذه النسخة الفريدة من قميص الفريق الأول، ليواصل النادي بذلك جهوده المجتمعية في التعامل مع الجائحة في نفس الوقت الذي يستمر فيه النادي نتائجه المميزة على أرض الملعب باحتلاله صدارة ترتيب دوري الخليج العربي قبل ثلاث جولات من انتهاء الموسم.

وقال علي يوسف الحمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجزيرة: يدرك النادي جيداً دوره المجتمعي في أبوظبي، ومدى العرفان الذي يدين به الجميع لأبطال خط الدفاع الأول، وعملهم المتفاني ومجهودهم غير المحدود، وإيماناً بهذا الدور الذي نلعبه، وبأن جماهيرنا ولاعبينا ومدربينا وكذلك شركائنا هم جميعاً جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لأبوظبي، عملنا من خلال شراكتنا مع «بوما»، لكي نبدأ الموسم بنسخة محدودة من قمصان الفريق الأول، ومن دواعي سرورنا وفخرنا اليوم أن نمنح هذا التذكار لأكثر من يستحقه في أبوظبي.

وقال علي مبخوت الهداف التاريخي لـ «فخر أبوظبي»: مبادرة رائعة من النادي، ولا أحد يستحق هذه الهدية أكثر من العاملين بخط الدفاع الأول، ونظل دوماً مدينين لشجاعة وتفاني هؤلاء الأبطال، وأشعر بفخرٍ شديد أن قرر النادي منح هذه النسخة المحدودة من قمصان الفريق لهم لتكون تعبيراً بسيطاً عن شكرنا وامتناننا لكل ما قدموه من تضحيات.