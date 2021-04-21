حلم «البطل الخامس» يراود شباب الأهلي في «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

تبدو الفرصة متاحة أمام شباب الأهلي، ليكون «البطل الخامس»، في تاريخ دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، عندما يواجه مضيفه الوصل غداً، في واجهة مباريات «الجولة 25» وهي قبل الأخيرة، والتي تشهد مواجهات حاسمة للفرق الخمسة المتنافسة على لقب الدوري.

وتتوقف حظوظ «الفرسان» متصدر الترتيب الحالي برصيد 52 نقطة، في حسم لقب الدوري قبل جولة على الختام، في تفوقه على مضيفه الوصل «السادس»، وانتظار تعثر ملاحقه العين الوصيف برصيد 49 نقطة بالخسارة أو التعادل في مباراته أمام ضيفه الجزيرة «السابع» على استاد خليفة بن زايد في التوقيت ذاته.

ويطمح شباب الأهلي إلى أن يكون الفريق الخامس الذي ينجح في التتويج بلقب دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً «الرديف سابقاً»، والانضمام إلى قائمة الأبطال التي تضم فرق العين صاحب الرقم القياسي في التتويج بـ8 ألقاب، إلى جانب أندية الشارقة بطل 2015- 2016، والوحدة بطل نسخة 2016- 2017، والنصر 2018- 2019.

وتجمع المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي 5 فرق على التوالي بقيادة شباب الأهلي «52 نقطة»، العين «49 نقطة»، الشارقة «48 نقطة»، الوحدة«48 نقطة»، واتحاد كلباء «47 نقطة».

وتشهد الجولة قبل الأخيرة إلى جانب مباراتي الوصل مع شباب الأهلي، والعين مع الجزيرة، مباراة الشارقة صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة بضيفه عجمان «الثامن»، ويحل الوحدة صاحب المركز الرابع ضيفاً على النصر الـ12، ويواجه اتحاد كلباء «الخامس» ضيفه حتا صاحب المركز الـ11.

ويقف «الفرسان» متصدر ترتيب الدوري، في واجهة الأقوى هجوماً برصيد 59 هدفاً، حملت توقيع 15 لاعباً، أبرزهم محمد المدني هداف الفريق برصيد 12 هدفاً، وحل ثانياً في ترتيب الأقوى هجوماً الشارقة برصيد 54 هدفاً، مقابل 47 هدفاً للجزيرة الثالث في «الأقوى هجوما»، وصاحب المركز السابع في الترتيب العام برصيد 31 نقطة.