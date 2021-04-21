150 رياضية يتحاورن مع النجوم في الشارقة

علي معالي (الشارقة)

نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة جلسة رمضانية افتراضية، على هامش الدورة الرمضانية بعنوان: «حوار مع النجوم»، تحدثت فيها الدكتورة خوله الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في حوار رمضاني شارك فيه عدد كبير تجاوز الـ 150 من مسؤولي ولاعبات من داخل وخارج المؤسسة، وأدارت الجلسة الأستاذة فاطمة أحمد رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة. وقالت ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: «تعودنا في مؤسستنا منذ سنوات أن نتفاعل مع مجتمعنا بكافة أطيافه من خلال خطط استراتيجية مختلفة، وانطلاق النسخة الـ 13 للدورة الرمضانية يؤكد حرصنا الدائم على تواجدنا معكم، وهي نسخة مميزة لأنها تشهد ميلاد لعبة جديدة وهي كرة قدم الصالات، وهي فرصة لكي تظهر مهارتك في كافة الألعاب، ولكي نستمتع بالمستوى اللائق». وأكدت الدكتورة خوله الملا أن اختيارها لعنوان الجلسة بهذا الاسم وهو حوار لوجه الشبه الكبير بين الإنسان والنجم، فالنجم يضيء السماء والإنسان الناجح يضيء الأرض، وقالت: «لا بد أن تكون اللاعبة نجمة بأخلاقها كي تنير الطريق لغيرها في الأسرة والمجتمع، وأنه لا قيمة لنجاح لا تغلفه الأخلاق، والرياضي القدوة هو من تحلى بالأخلاق، وانتسابك لرياضة المرأة يجعل منك قدوة لجميع من حولك». ونصحت خولة الملا اللاعبات بالاهتمام بصحتهن ورياضتهن، وضرورة الحرص على تثقيف أنفسهن، واستطردت قائلة: «جميع المعطيات الآن في المجتمع جعلت الطريق أسهل لتنهل من بحر الثقافة وتوسيع المدارك، بوجود مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية سهلت عليكن الكثير، وأن هذا الجيل حظه أفضل ممن سبقوه». وبسؤالها عن كيفية تأهيل اللاعبة شديدة الانفعال، قالت لا بد من اتباع استراتيجية معينة معها وتدريبها حتى تتخلى عن هذه الصفة، وأهمها إدارة ردة الفعل.