الشارقة والوحدة في صدارة كأس نائب رئيس الدولة للسلة

علي معالي (دبي)

حقق فريق الشارقة فوزاً مثيراً على شباب الأهلي بنتيجة «98-93»، في الجولة الخامسة والأخيرة من الدور التمهيدي لمنافسات المجموعة الأولى لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، على صالة نادي النصر في قمة اللعبة على مستوى الرجال، تفوق الملك في الربعين الأول والثالث بواقع «30-23 و28-23»، والفرسان في الربعين الثاني والرابع بواقع «22-20 و25-20». وفي مباراة ثانية بنفس المجموعة، فاز فريق النصر على الوصل «93-71» على صالة الشارقة، تفوق العميد في الربعين الأول والثالث «22-14 و32-14»، وفرض التعادل نفسه على الربع الرابع«22-22»، فيما اكتفى فهود زعبيل بالتفوق في الربع الثاني بنتيجة «21-17». وفي المجموعة الثانية نجح بني ياس في حسم موقعة وصافة المجموعة الثانية بفوزه على الظفرة «91-77»، استهلت الجولة مساء الاثنين الماضي، بلقاء وحيد لحساب المجموعة الثانية، نجح خلاله الوحدة في الفوز على الجزيرة «82-79». وبختام التمهيدي، تأهلت فرق الشارقة وشباب الأهلي والنصر والوصل عن المجموعة الأولى إلى ربع النهائي الذي ينطلق السبت المقبل، بعد أن أنهى الشارقة الدور التمهيدي في الصدارة برصيد 8 نقاط، بفارق النقطتين عن كل من شباب الأهلي والنصر، قبل أن ينتزع الوصل آخر البطاقات المؤهلة، رغم مشاركته في رصيد النقاط الـ5 مع البطائح، وذلك بعد لعبت نتيجة المواجهة المباشرة بين الفريقين ووفق نظام البطولة، دور الفيصل في ذهاب المركز الرابع لصالح الوصل، عقب فوزه في الجولة الرابعة التي أقيمت 17 من الشهر الجاري على البطائح «83-79». وفي المجموعة الثانية، انتزعت فرق الوحدة وبني ياس والظفرة والجزيرة البطاقات الأربعة المؤهلة عن مجموعتها إلى ربع النهائي، باعتلاء «العنابي» الصدارة برصيد 8 نقاط، بفارق النقطة عن «السماوي» الوصيف، وليكتفي «الظفرة» بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط، والجزيرة رابعاً برصيد 5 نقاط، فيما ودع العين البطولة بحلوله خامساً برصيد أربع نقاط. وبانتهاء مرحلة الدور التمهيدي، يضرب الشارقة موعداً السبت المقبل مع الجزيرة في افتتاح الدور ربع النهائي، على أن يواجه شباب الأهلي فريق الظفرة، ويلتقي النصر منافسه بني ياس، والوحدة مع الوصل.