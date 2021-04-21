بورماكين وجيوفانيني يحتفظان بلقب بطولة رأس الخيمة لتنس الشاطئية

رأس الخيمة (الاتحاد)

احتفظ الثنائي الروسي بورماكين والإيطالي جيوفانيني بلقب بطولة رأس الخيمة لتنس الشاطئية، التي اختتمت أمس الأول على الملاعب الشاطئية لفندق هيلتون في رأس الخيمة، بتغلبهما على الثنائي الإيطالي سبوتو وبيكاكيولي بمجموعتين نظيفتين بواقع (7-5) و(6-4) لينالا الجائزة المالية المقدرة بـ30 ألف دولار. وفي فئة السيدات فازت الإيطاليتان جاسباري جيولي وفالنتيني نيني على مواطنتيهما سيماتي سوفيا ونوبيلا نيكولا بمجموعتين نظيفتين بواقع (6-3) و(6-3). وشهدت البطولة مشاركة أصغر لاعبة وهي البرازيلية فيتوريا كريستينا كارنيرو 15 سنة، والتي أثبتت جدارتها بالوصول للدور نصف النهائي مع زميلتها مارسيلا فيتا، حيث حظيت بتكريم خاص من اتحاد التنس تثمينا على الحضور من البرازيل للمشاركة والمنافسة بقوة في البطولة. وعبر الروسي نيكيتا بورماكين المتوج باللقب في النسختين، عن سعادته بالتواجد في الإمارات، والمشاركة في بطولات تنس الشاطئية للمرة الثالثة، بعد أن حضر لأول مرة في بطولة الحبتور وقال: «إنها تجربة جميلة للرياضة وللثقافة وللمجتمع، حيث كانت البطولة محترفة للغاية في الأداء التنظيمي ودعم اتحاد التنس، مما أسهم في نجاحها بالرغم من جائحة كورونا وفي هذه الأوقات الصعبة». وأكد ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، أن مشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم بتنس الشاطئية يصب فيما يصبوا إليه اتحاد التنس بأن تكون شواطئ الإمارات وما تتمتع به من امكانات وبنى تحتية عالية وجهة دائمة لممارسة تنس الشواطيء، مشيراً إلى أن سنة 2021 شهدت انطلاقة قوية لهذه اللعبة من الإمارات إلى الكثير من دول العالم، حيث عززت بطولتا رأس الخيمة النجاحات التي تحققت في بداية مطلع العام الحالي، مضيفاً بأن إمارة رأس الخيمة تعد بيئة مثالية وسياحية مميزتين لتنظيم بطولات تنس الشاطئية، ما يشجع على مواصلة تنظيم البطولات فيها مستقبلاً، مقدماً الشكر لهيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة.