«الفئة المفتوحة» تدشن سباق الدراجات بـ «ند الشبا»

رضا سليم (دبي)

تنطلق مساء الغد منافسات سباق الدراجات الهوائية للفئة المفتوحة للرجال لمسافة 75 كيلومتراً ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية، وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية بدبي والبروتوكولات الرياضية الخاصة التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي لجميع الرياضات، ويبدأ السباق من أمام مركز الصقور والرياضات التراثية بمنطقة ند الشبا، ويختتم من نفس المكان، وتتواصل منافسات الدراجات على مدار ثلاثة أيام ضمن 5 فئات للهواة والمحترفين من المواطنين والمقيمين من عمر 18 سنة فما فوق، ويقام الجمعة سباق فئة الهواة من المواطنات والفئة المفتوحة للسيدات وأصحاب الهمم، ويقام السبت سباق فئة الهواة المواطنين. وطالبت اللجنة المنظمة الدراجين المشاركين بالتواجد قبل الساعة 9:00 مساء، حيث سيتم إغلاق شارع ميدان والطرق المؤدية إلى نقطة البداية بداية من هذا التوقيت حتى الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، وستكون انطلاقة المتسابقين على شكل مجموعات، يفصل بين كل مجموعة والتي تليها دقيقتان، على أن يقوم جميع المشاركين في السباق بتقديم إثبات النتيجة السلبية من فحص كورونا، وتكون هذه النتيجة صالحة لمدة 48 ساعة من تاريخ إعلانها.

من ناحية أخرى، واصل فريق «أنكل سعيد» الذي يضمّ الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعبد الرزاق أحمد عروضه القوية ونجح في الوصول إلى نهائي الفئة البرونزية لبطولة البادل تنس، حيث حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية عقب تغلبه على الثنائي المكون من جوردي بيربينا وايجناسيو باروسو بمجموعتين دون رد 6-0 و6-3، وتحكم فريق «أنكل سعيد» في مجريات المباراة وفرض سيطرة كاملة عليها، ليؤكد جدارته ببلوغ النهائي بعد مشوار ناجح، تخطى خلاله الثنائي الدور الأول على حساب الثنائي بطي السويدي ومحمد الشامسي، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-4 و3-6 و7-5، ثم في نصف النهائي تغلب على الثنائي لويس كوبو وسالفادور ميدينا، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و7-6، وضرب فريق «أنكل سعيد» موعداً في المباراة النهائية مع الثنائي حميد الهاجري وفرحان هدّي، اللذين تأهلا بدورهما على حساب توماس بينارويا وحازم شيش 7-6 و6-4. وفي منافسات السيدات، تأهل الثنائي المكون من جوزيفا بيك وسيلما بابيك إلى نهائي الفئة البرونزية للسيدات بعد تغلبهما على جيسيكا بالما ولولي جيريرو، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-4 و5-7 و6-4، وفي منافسات الفئة الذهبية، تأهل الثنائي المكون من سعيد المري وكلادويو بوباديلا إلى نصف النهائي بعد تفوقهما على كريستيان دونيت وأندريه ديلمار، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-1، كما ضمن الثنائي خافيير جارسيا وألكسندر فاركوهارسن على حساب مارك سيريرا وفيكتور آرويز، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-1 و6-0.