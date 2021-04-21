رضا سليم (دبي)
تأهلت فرق شباب الأهلي والعين والوصل للدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، بعدما فاز فريق شباب الأهلي على مليحة بصعوبة بفارق هدف 35-34 على صالة الوصل في واحدة من أقوى المباريات، انتهى الشوط الأول بتقدم الفرسان 11-10، ليتأهل لملاقاة فريق دبا الحصن في دور الثمانية، الجمعة، وفاز العين على بني ياس بنتيجة 22-20 بصالة الجزيرة وانتهى الشوط الأول بتقدم السماوي 11-9، ويلتقي العين مع الجزيرة، فيما يصطدم الوصل مع النصر في نفس الدور بعد فوز الإمبراطور على فريق الظفرة 29-22، بصالة شباب الأهلي بالممزر وانتهى الشوط الأول للوصل 12-11. في الوقت الذي تأهل الشارقة مباشرة لدور الثمانية ويلتقي الجمعة مع الوحدة، وطبقاً لنظام البطولة بخروج المغلوب يتأهل من الدور ربع النهائي 4 فرق للدور نصف النهائي يوم الاثنين المقبل، والفائزان يتأهلان للنهائي في ختام موسم الرجال لكرة اليد، والذي شهد 3 بطولات فقط هي كأس الإمارات والدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.
شباب الأهلي والعين والوصل إلى ربع نهائي كأس اليد
رضا سليم (دبي)