شباب الأهلي والعين والوصل إلى ربع نهائي كأس اليد

رضا سليم (دبي)

تأهلت فرق شباب الأهلي والعين والوصل للدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، بعدما فاز فريق شباب الأهلي على مليحة بصعوبة بفارق هدف 35-34 على صالة الوصل في واحدة من أقوى المباريات، انتهى الشوط الأول بتقدم الفرسان 11-10، ليتأهل لملاقاة فريق دبا الحصن في دور الثمانية، الجمعة، وفاز العين على بني ياس بنتيجة 22-20 بصالة الجزيرة وانتهى الشوط الأول بتقدم السماوي 11-9، ويلتقي العين مع الجزيرة، فيما يصطدم الوصل مع النصر في نفس الدور بعد فوز الإمبراطور على فريق الظفرة 29-22، بصالة شباب الأهلي بالممزر وانتهى الشوط الأول للوصل 12-11. في الوقت الذي تأهل الشارقة مباشرة لدور الثمانية ويلتقي الجمعة مع الوحدة، وطبقاً لنظام البطولة بخروج المغلوب يتأهل من الدور ربع النهائي 4 فرق للدور نصف النهائي يوم الاثنين المقبل، والفائزان يتأهلان للنهائي في ختام موسم الرجال لكرة اليد، والذي شهد 3 بطولات فقط هي كأس الإمارات والدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.