تراجع أسهم مانشستر يونايتد ويوفنتوس في الأسواق المالية

نيويورك (أ ف ب)

تراجعت أسهم ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، بعد تعثر مخطط إطلاق 12 نادياً كبيراً الدوري السوبر الأوروبي في كرة القدم نتيجة اعتراض شديد اللهجة من المشجعين.

وفي وول ستريت، تراجع سهم مانشستر يونايتد، أحد الأندية الإنجليزية الستة المنسحبة من المشروع، بنسبة 6%، ليخسر معظم أرباحه البالغة نحو 7% يوم الاثنين بعد ساعات من إطلاق المشروع الانفصالي عن دوري أبطال أوروبا.

وفي ميلانو، خسر سهم يوفنتوس 4.2% من قيمته، بعد إنهائه اليوم السابق في أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2020.

قال مايكل هوسون من شركة «سي أم سي ماركتس» البريطانية لخدمات الأسواق المالية: «تعرّضت أسهم يوفنتوس ومانشستر يونايتد للضغط بعد مكاسب الأحد، إذ بدا واضحاً انه حتى بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز كان دعم اللاعبين فاتراً في أفضل حالاته».

وكان يوفنتوس ويونايتد من بين 12 نادياً كبيراً حاولوا إطلاق الدوري السوبر الانشقاقي لتحقيق مكاسب مالية أكبر وحفاظاً على استمراريتهم الاقتصادية، قبل انسحاب الأندية الإنجليزية وبقاء ثلاثة أندية من كل من إيطاليا وإسبانيا.