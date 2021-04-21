مالك ليفربول يعتذر عن «الارتباك»!

ليفربول (رويترز)

تقدم جون هنري مالك ليفربول الرئيسي باعتذار إلى المشجعين والمدرب يورجن كلوب، بسبب الارتباك الناجم عن إعلان المشاركة في دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.

وكان ليفربول ضمن ستة أندية إنجليزية أعلنت تأسيس دوري السوبر يوم الأحد، قبل التراجع وسط عاصفة من الاعتراضات من المشجعين واللاعبين والمدربين والحكومات، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي «اليويفا» والاتحاد الدولي «الفيفا».

وقال هنري في مقطع فيديو عبر موقع النادي: «أنا آسف، وأنا وحدي المسؤول عن هذه الأجواء السلبية غير الضرورية في اليومين الأخيرين، هذا شيء لن أنساه، وهذا يظهر القوة التي تملكها الجماهير، وستستمر في امتلاكها عن حق».