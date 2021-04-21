ألابا يقترب من الريال بعقد 5 سنوات

برلين (أ ف ب)

اقترب النمساوي ديفيد ألابا أبرز ركائز بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، في السنوات الثماني الأخيرة، من توقيع عقد مع نادي ريال مدريد الإسباني لمدة خمس سنوات، بحسب ما أكدت شبكة «سكاي» الرياضية.

ولعب ألابا «28 عاماً»، القادر على شغل عدة مراكز «ظهير، قلب دفاع، لاعب ارتكاز» دوراً رئيساً في نجاحات البايرن خلال العقد الماضي، أبرزها تتويجه مرتين بلقب دوري أبطال أوروبا «2013 و2020» وتسعة ألقاب في الدوري المحلي من ضمن 26 لقباً، وهو يتجه للقب عاشر في «البوندسليجا» قد يحسمه السبت المقبل.

وكان ألابا الذي خاض 428 مباراة مع البايرن، قد أعلن في فبراير الماضي رغبته بالرحيل، رافضاً تمديد عقده: «اتخذت قرار خوض تحد جديد بعد هذا الموسم، سأترك النادي».

وأعلن البايرن تعاقده بدءاً من نهاية الموسم مع مدافع لايبزج الفرنسي دايو أوباميكانو البالغ 22 عاماً، بصفقة مقدّرة بـ43 مليون يورو.