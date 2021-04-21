«كوبا أميركا» في كولومبيا بدون جمهور

ريو دي جانيرو (د ب أ)

أعلنت وزارة الرياضة في كولومبيا أن البلاد تنوي استضافة الجزء الخاص بها من بطولة كوبا أميركا في يونيو المقبل رغم جائحة فيروس كورونا، ولكنها ستقوم بذلك بدون حضور الجمهور.

وقال إيرنيستو لوسينا باريرو وزير الرياضة الكولومبي عن البطولة المؤجلة من عام 2020 في بيان: إن كوبا أميركا آمنة أكثر من أي وقت مضى، ولكن لن يسمح للجماهير بالحضور، رغم أن الاتحاد القاري «كونميبول» يأمل أن تمتلئ 30 في المائة من سعة الاستادات.

وشكك ألبرتو فرنانديز، رئيس الأرجنتين التي تشارك كولومبيا تنظيم البطولة، مؤخراً في جدوى البطولة خلال فترة الغلق وإغلاق المدارس.

ويستضيف المنتخب الأرجنتيني نظيره التشيلي في المباراة الافتتاحية على ملعب «مونومنتال» في بوينس آيرس يوم 13 يونيو المقبل، بينما تقام المباراة النهاية 10 يوليو المقبل في ملعب «متروبوليتانو» بمدينة بارانكويلا الكولومبية.

ويلعب المنتخب البرازيلي، حامل اللقب، في المجموعة التي تضم منتخبات كولومبيا وفنزويلا، والإكوادور، وبيرو، بينما يلعب المنتخب الأرجنتيني في المجموعة التي تضم تشيلي، وأوروجواي، وباراجواي، وبوليفيا.