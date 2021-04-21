تشيفرين: قرار السيتي «ذكاء كبير»

أنور إبراهيم (القاهرة)

ثمّن السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» الموقف الذي اتخذته إدارة نادي مانشستر سيتي، بالانسحاب من مشروع دوري السوبر الأوروبي «سوبر ليج»، وقال إن هذا الموقف ينطوي على ذكاء كبير، حيث كان السيتي هو أول نادٍ إنجليزي يعلن انسحابه رسمياً من هذا المشروع. وأبدى تشيفرين ارتياحه ورضاه التام عن هذا القرار الحكيم لإدارة السيتي، وعلق في تصريحاته التي نقلتها صحيفة «ليكيب» عبر موقعها الإلكتروني، وقال: إنني متلهف لاستقبال مسؤولي مانشستر سيتي من جديد داخل عائلة الكرة الأوروبية. وأضاف: لقد أثبتوا ذكاء كبيراً باستماعهم إلى الأصوات العديدة التي ترفض المشروع، وبوجه خاص أصوات جماهيرهم التي أشادت بالفوائد الحيوية للنظام الحالي لكرة القدم الأوروبية.

وأبدى تشيفرين تقديره الشديد لشجاعة التراجع عن القرار الخطأ، واختتم تصريحاته بقوله: مانشستر سيتي يمثل ورقة رابحة مهمة وحقيقية بالنسبة للعبة كرة القدم، وأنا متلهف للعمل مع مسؤولي هذا النادي العريق، من أجل مستقبل أفضل للكرة الأوروبية.