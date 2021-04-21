«دوري السوبر».. تجميد وتأجيل!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن موجة الرفض واسعة النطاق التي واجهها مشروع دوري السوبر الأوروبي «سوبر ليج»، أتت بثمارها سريعاً، وبعد مرور أقل من 48 ساعة على إعلان إطلاق هذا المشروع، إذ أعلنت الرابطة المؤسسة لهذا المشروع في بيان لها أنه سيتم تجميد الفكرة في الوقت الحالي، وتأجيل تنفيذها إلى وقت آخر، خاصة بعد انسحاب الأندية الإنجليزية الستة المشاركة في المشروع، وهي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وأرسنال وليفربول وتشيلسي.

وأضاف البيان أن انسحاب هذه الأندية قلب الأمور رأساً على عقب، ولم يكن أحد يتوقع حدوثه بمثل هذه السرعة، ومع ذلك - والكلام للبيان- ما زلنا مقتنعين بأن الوضع الحالي لكرة القدم الأوروبية بحاجة إلى تغيير شامل، ولهذا كان اقتراحنا بإنشاء هذه البطولة الجديدة، من أجل إنعاش حال كرة القدم وزيادة مواردها بما يعود بالنفع والاستقرار على هرم كرة القدم بأكمله، وفي محاولة للتغلب على الصعوبات الناجمة عن تفشي جائحة فيروس «كوفيد -19».

وأوضح البيان أن المؤسسين للمشروع مقتنعون بأن اقتراحهم لم يكن عليه غبار، بل ويتمشى تماماً مع القوانين واللوائح الأوروبية.

واختتم البيان قائلاً: الظروف الحالية والانسحابات المفاجئة الناجمة عن ضغوطات كثيرة، ستجعلنا نعيد النظر في الخطوات المناسبة لإحياء هذا المشروع.