ماسون «المدرب الأصغر» في تاريخ «البريميرليج»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

نجح الإنجليزي رايان ماسون المدرب المؤقت الجديد لتوتنهام، والذي حل محل البرتغالي جوزيه مورينيو «المقال» من منصبه، بسبب سوء النتائج، في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، بوصفه أصغر من تولى هذا المنصب، وهو لم يتجاوز29 عاماً و313 يوماً، ليتفوق بذلك على الإيطالي أتيليو لومباردو الذي تولى تدريب كريستال بالاس عام 1998، بينما كان في سن 32 عاماً و67 يوماً.

وجاء في المركز الثالث الويلزي كريس كولمان «23 عاماً و313 يوماً»، والرابع هو النجم الإيطالي الشهير جيانلوكا فياللي «33 عاماً و227 يوماً»، وجاء البرتغالي أندريه فيلاش بواش في المركز الخامس «33 عاماً و301 يوماً»، ثم الهولندي رود خوليت في المركز السادس «33 عاماً و352 يوماً».

وجاء الاسكتلندي كيفين ماكدونالد سابعاً «34 عاماً ويوم واحد»، بينما احتل الاسكتلندي أليكس نيل المركز الثامن «34 عاماً و60 يوماً» والإنجليزي ستيورات بيرس تاسعاً «34 عاماً و241 يوماً، بينما اختتم الإنجليزي بول جيويل قائمة العشرة الأوائل برصيد 34 عاماً و313يوماً.

وأعلن توتنهام هوتسبير تعيين رايان ماسون مدرباً مؤقتاً لـ «السبيرز» حتى نهاية الموسم، بعد رحيل مورينيو وكامل جهازه الفني المعاون، مشيراً في بيان له إلى أن جهاز رايان ماسون يضم معه كريس باول ونايجل جيبس مدربين مساعدين مؤقتين، ومعهما ميشيل فورم مدرباً لحراس المرمى.