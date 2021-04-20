شباب الأهلي يحلق بـ«الكأس الأغلى» للطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

توج شباب الأهلي بطلاً لكأس رئيس الدولة للكرة الطائرة، بالفوز المثير 3-2 في النهائي على منافسه الجزيرة، على صالة نادي العين، في ختام الموسم 2020- 2021، وهو الفوز الثاني في الموسم لـ«الفرسان»، بعد تتويجه بلقب كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، والذي انتهى بفوزه على «فخر أبوظبي» أيضاً 3-1.

وحرم شباب الأهلي الذي حافظ على لقب الموسم الأخير في 2019- 2020، منافسه الجزيرة من العودة إلى الواجهة منذ آخر تتويج موسم 2009- 2010.

وشهد مراسم تتويج «الفرسان» باللقب، عبد العزيز السلمان نائب رئيس اتحاد الطائرة، واللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، وماجد سلطان عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية والمدير التنفيذي لـ«الفرسان». وحفلت مواجهة النهائي بندية كبيرة من الفريقين، وتقدم الجزيرة في الشوط الأول بنتيجة 25- 20، وعاد شباب الأهلي للتقدم في شوطين على التوالي بفوز مريح في الشوط الثاني 25- 16، قبل أن يكسب الشوط الثالث 25- 22، وعاد الجزيرة إلى المواجهة في الشوط الرابع بنتيجة 26- 24، قبل أن يحسم «الفرسان» اللقب في الشوط الحاسم 15- 13.