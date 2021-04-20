كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو تنطلق غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو غداً في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة من لاعبي الجو جيتسو المنتسبين إلى أندية وأكاديميات الدولة. ومن المتوقع أن تشهد هذه الجولة الكثير من الحماس والندية، في ظل حرص عددٍ من الأندية على إنعاش حظوظها في المنافسة.

ويتطلع لاعبو أندية العين والوحدة وبني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إلى مواصلة الأداء القوي، خلال منافسات الجولة الثالثة، والمحافظة على حظوظهم بالفوز باللقب ضمن فئات الناشئين والشباب والكبار.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، إن الجولة الثالثة من البطولة تأتي في أعقاب مشاركة ناجحة واستثنائية لمعظم لاعبي الأندية والأكاديميات في بطولة أبوظبي العالمية، وبالتالي فإنهم يتمتعون بأعلى درجات الجاهزية والتحضير البدني والذهني، ما يبشّر بجولة تعد بالكثير من المفاجآت.

وأضاف أنه وبجانب الأهمية والمكانة اللتين يتمتع بهما دوري كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في الوسط الرياضي، يحرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على توفير بيئة تنافسية مثالية تليق بالتطور الكبير الذي تشهده هذه الرياضة الإطار، وهو ما يتجسد واقعاً ملموساً من خلال النظام المتبع في هذه البطولة التي تضاهي بتصميمها أبرز البطولات العالمية.

وتقام الجولة الثالثة وسط إجراءات احترازية صارمة، انطلاقاً من الحرص على مواكبة توجيهات القيادة الرشيدة في وضع سلامة وصحة المجتمع في مقدمة الأولويات الوطنية.

وتوجه اللاعب سلطان إبراهيم الحوسني لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والذي ينافس في فئة الناشئين وزن 55 كجم إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالشكر الكبير مقابل الجهود الحثيثة التي يبذلها لدعم وتعزيز رياضة الجوجيتسو وممارسيها.

وأوضح الحوسني أنه يشعر بفخر كبير، لتمثيل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، منوهاً بجهود النادي التي تستلهم من رؤية الاتحاد في تطوير وإعداد جيل واعد من اللاعبين المواطنين.

وأعرب الحوسني عن رغبته في تمثيل المنتخب الوطني في المستقبل والانتقال التدريجي إلى المشاركة في كبريات البطولات العالمية، وتحقيق الإنجازات فيها، وأنه سيعمل بجدٍّ لتحقيق هذه الغاية.