انطلاق منافسات الكرة الطائرة في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

انطلقت منافسات الكرة الطائرة، ضمن الفعاليات والأنشطة الرياضية للمنطقة الأمنية برأس الخيمة، التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وبمشاركة منتسبي القطاع الأمني في مقر نادي ضباط الشرطة، ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على سلامة المشاركين.

حضر المنافسات العقيد ركن عبدالله بن سلمان النعيمي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والرائد عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وعدد من ضباط القطاع الأمني برأس الخيمة. وأشاد العقيد ركن عبدالله بن سلمان النعيمي بمنافسات الكرة الطائرة، مثمناً جهود المشاركين في المسابقة التي شهدت مباراتين، حيث استطاع فريق مكتب القائد العام ونائبه أن يتغلب على الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة 2-0 في المباراة الأولى، وجمعت المباراة الثانية فريقي إدارة الدفاع المدني مع الإدارة العامة للعمليات المركزية، وانتهت بفوز الأخير 2-0 وحسم اللقاء لمصلحته.