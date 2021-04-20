الفجيرة والجزيرة يلعبان ودياًً

فيصل النقبي (الفجيرة)

يختتم فريق الفجيرة سلسلة مبارياته الودية، أمام الجزيرة مساء غد، وذلك استعداداً لاستئناف دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد فترة التوقف الحالية، بسبب المشاركات الآسيوية، وسبق أن خاض «الذئاب» تجربتين، وأقام معسكراً داخلياً في دبي، تحضيراً للجولات الثلاث المهمة للفريق، ضمن محاولاته للبقاء في دوري المحترفين.

ويتطلع التونسي ناصيف البياوي مدرب الفجيرة، الاستفادة من اللقاء المهم أمام «فخر أبوظبي» إلى الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، خاصة الأجانب للاستفادة منهم جميعاً في اللقاءات الثلاثة الأخيرة والمهمة.