الشارقة يؤكد «الصدارة الآسيوية» بـ «النقطة السابعة»

علي معالي (الشارقة)

حقق الشارقة فوزاً كبيراً على باختاكور الأوزبكي 4-1، اليوم «الثلاثاء»، في ختام الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، وبفارق 4 نقاط تراكتور الإيراني أقرب منافسيه، والذي تعادل مع القوة الجوية العراقي من دون أهداف، ليستمر «الملك» في عزف «سيمفونية آسيوية» جميلة حتى الآن.

وكان كايو لوكاس النجم المتألق في الشارقة بتمريراته القاتلة، والهدف الجميل الذي سجله، ليؤكد براعته في قيادة الفريق، الذي هز الشباك مبكراً وتحديداً بعد 6 دقائق من البداية عن طريق خالد باوزير، ورد الصربي دراجان سيران بهدف التعادل لباختاكور في الدقيقة 21، وبعدها بـ 5 دقائق اخترق كايو لوكاس الدفاع، وصنع كرة ذهبية لسالم صالح أحرز منها الهدف الثاني للشارقة.

وفي الشوط الثاني، يندفع الفريق الأوزبكي، مما جعل المساحات تنفتح في الخطوط الخلفية، وهو ما استغله «الموهوب» كايو في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 58، وبعدها بثلاث دقائق يقود كايو هجمة رائعة، سجل منها لوان بيريرا الهدف الرابع.