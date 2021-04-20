مدرب أستون فيلا يطالب بـ «المنع»

لندن (رويترز)

قال دين سميث مدرب أستون فيلا، إن دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم يهدد أحلام أندية صغيرة مثل ناديه ويجب منعه.

وفاز أستون فيلا، وهو من مؤسسي رابطة أندية الدوري الإنجليزي، بكأس أوروبا القديمة السابقة لدوري الأبطال في 1982، لكنه ليس من الأندية الستة الكبرى في إنجلترا التي انضمت لدوري السوبر.

وقال سميث، إن أستون فيلا الذي يستضيف مانشستر سيتي متصدر الدوري الممتاز يوم الأربعاء كان يلعب في الدرجة الثالثة، حين ولد المدرب في 1971.

وقال «بعد أن أكملت 11 عاماً، فاز هذا النادي بكأس أوروبا، كان حلماً تحول إلى حقيقة، حصل النادي على فرصته، بعد الفوز بالدوري في الموسم السابق، وربما يحتاج دوري الأبطال بصيغته الحالية إلى تطوير وتغييرات، لكن إقامة دوري سوبر خاص لا يوجد به صعود أو هبوط يدهشني تماماً.

وقال: يضر هذا بقيم المنافسة حتى الوصول إلى نهائي دوري الأبطال، حلمت دوماً أن أكون مدرباً في الدوري الممتاز، حلمي التالي قيادة فريقي للحصول على مركز مؤهل لدوري الأبطال والمنافسة ثانية باسم أستون فيلا، وهذه الفكرة «دوري السوبر»، هذا المفهوم يقضي على مبدأ المنافسة الرياضية بالكامل.