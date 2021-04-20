تين كات: فخور بعودة الوحدة والقتال إلى النهاية

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أبدى الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة فخره، بعودة فريقه وقتاله إلى آخر لحظة، ليحول تأخره بهدفين أمام الريان إلى الفوز بثلاثة أهداف اليوم «الثلاثاء»، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.

وقال تين كات: الحظ كان بجانبنا في المباراة وأحياناً المدرب يحتاج إلى أن يكون الحظ بجانبه وأيضاً الخطط التي يضعها للمباراة، وأشركت «الثنائي» الشاب مانع عايض وعبدالله أنور وأحدهما عمره 16 عاماً فقط، وأسهما في تسجيل هدف، وجلبا الطاقة والحماس في الملعب.

وأضاف: فخور بفريقي، لأنني أعرف ما مر به اللاعبون من قلة فترات الراحة وقلة الطعام بسبب الصيام، سعيد بمجهودهم ووجود هذه الطاقات الشابة أمر يدعو إلى الفخر لي ولدولة الإمارات.