الوحدة يقتنص «الوصافة الآسيوية» بـ «ريمونتادا الثلاثية»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

رفض الوحدة الخسارة، وحول تأخره بهدفين إلى الفوز 3-2، على الريان القطري اليوم «الثلاثاء»، على ستاد بانديت جواهر لال نهرو في جوا، ضمن الجولة الثالثة، لمنافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، لينهي «العنابي» الدور الأول في «الوصافة» برصيد 4 نقاط، بينما بقي الريان عند «نقطة» في قاع الترتيب.

وأنعش «أصحاب السعادة» حظوظه في التأهل كثيراً بهذا الفوز، حيث تبقت 9 نقاط في الملعب، ويدين الفريق في الفوز إلى جرأة المدرب تين كات الذي سحب «ثنائي الخبرة» إسماعيل مطر وعمر خريبين، بعد التأخر بهدفين، ودفع بعبدالله أنور ومانع عايض لينشط الفريق هجومياً، ويضع المنافس تحت الضغط، وينهي الصيام عن التسجيل بثلاثة أهداف جميلة كفلت له انتصاراً مستحقاً.

وجاءت أهداف الوحدة عن طريق «البديل» مانع عايض في الدقيقة 66، وخرج مصاباً في الدقائق الأخيرة ليكمل العنابي» المباراة بـ10 لاعبين، وأضاف خليل إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 85، وخطف «المخضرم» فارس جمعة هدف الفوز برأسية رائعة في الدقيقة 95.

وسجل الريان الذي تفوق في الشوط الأول هدفيه عن طريق سوجاي خليل زاده وعبد العزيز حاتم في الدقيقتين 13 و54، ولكنه لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه أمام روح شباب الوحدة الذي عاد من بعيد بـ «ريمونتادا» رائعة.

والفوز هو السادس لـ «العنابي» على الفريق القطري خلال 7 مواجهات جمعت الفريقين، مقابل فوز واحد للريال خلال نسخ «2007 و2017 و2019 و2021».