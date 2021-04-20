نهائي كأس رئيس الدولة باستاد هزاع بن زايد

دبي (الاتحاد)

قرر اتحاد كرة القدم إقامة المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة موسم 2020-2021، بين شباب الأهلي والنصر، في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين يوم 16 مايو المقبل.

ويستعد استاد هزاع بن زايد لاحتضان نهائي أغلى البطولات الكروية للمرة الثالثة، بعد أن استضاف نسختين ماضيتين، الأولى موسم 2014-2015 بين النصر والأهلي «شباب الأهلي»، والتي انتهت بفوز «العميد» بضربات الترجيح، فيما كانت النسخة الثانية موسم 2018-2019 وجمعت بين الظفرة وشباب الأهلي، وانتهت بفوز «الفرسان» 2-1.

ويُعّد استاد هزاع بن زايد تحفة معمارية رائعة وصرحاً رياضياً فخماً، بُني وفق أحدث التقنيات العالمية المتطورة، بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، ويتماشى مع النهضة العمرانية لدولة الإمارات.