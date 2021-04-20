بحث استيفاء العروبة والإمارات لـ «تراخيص المحترفين»

دبي (الاتحاد)

عقد اتحاد كرة القدم اجتماعاً تنسيقياً مع رابطة المحترفين لبحث ومناقشة استيفاء العروبة بطل دوري الدرجة الأولى والإمارات الوصيف لمتطلبات الترخيص اللازمة لمشاركة الناديين في مسابقات أندية المحترفين في الموسم الكروي الجديد.

ويأتي الاجتماع في خطوة سبّاقة لاتحاد الكرة في التواصل مع رابطة المحترفين الإماراتية، بعد تأهل الناديين لضمان توفير متطلبات لوائح الرابطة، وتهيئة أفضل السبل لتحقيقها، خلال عملية الانتقال السلس من دوري الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين، والوصول إلى أفضل مستوى ممكن للاحتراف وتطوير مستوياتهما الفنية والإدارية.

حضر الاجتماع حمد محمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية، وعمر عبدالله يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وأيمن هارون مدير إدارة المسابقات، وستيوارت لارمن مدير إدارة التراخيص والتطوير بالرابطة، وعبدالله مبارك ضابط تراخيص أندية المحترفين.