مهدي علي: إضاعة المزيد من النقاط يبعد شباب الأهلي عن المنافسة

الاتحاد (الرياض)

أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن خسارة المزيد من النقاط يبعد الفريق عن سباق المنافسة في دوري أبطال آسيا، وشدد على أهمية الفوز في مباراة الغد «الأربعاء» أمام آجمك الأوزبكي، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، والتي تقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وقال: نخوض مباراتين متتاليتين أمام المنافس نفسه، وهما مواجهتان مهمتان للمحافظة على حظوظنا في التأهل، ويجب عدم خسارة المزيد من النقاط، حيث يجب اللعب بحذر والتعامل بـ«عقلانية» في المباراتين القادمتين للخروج بنتيجة.

وأضاف: من الصعب خوض مباراة كل يومين، ولكن ثقتنا كبيرة في كل اللاعبين، ونتمنى أن نوفق في وضع تشكيلة مناسبة للخروج بنتيجة إيجابية.

وعن الخسارة في المباراة السابقة، أوضح مهدي علي أن السبب لا يعود إلى العامل البدني، وإنما لأننا لم نكن موفقين خلال اللقاء، حيث خسرنا تمريرات كثيرة في وسط الملعب، والظروف حكمت علينا باللعب بهذه الطريقة، وأتمنى أن يكون القادم أفضل، خاصة مع عودة مشاريبوف من الإيقاف وهو جاهز بدنياً وفنياً.