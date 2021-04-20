14 نادياً في «البريميرليج» ترفض دوري السوبر الأوروبي

برلين (د ب أ)

أبدت الأندية الـ14 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي لم تكن ضمن الأندية المعنية بخطط إطلاق بطولة منفصلة تحت مسمى «دوري السوبر الأوروبي»، رغبة في التصدي للأمر، ولم تستبعد فرض عقوبات على «الستة الكبار» الذين أعلنوا مشاركتهم في إطلاق البطولة الجديدة.

وبعد اجتماع شارك فيه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أصدرت الأندية الـ14 بياناً ذكرت فيه أنها «رفضت خطط إطلاق البطولة، بالإجماع وبشكل حاسم».

وأضاف البيان: «الدوري الإنجليزي يدرس جميع الإجراءات الممكنة، من أجل وقف المضي قدماً في هذا الأمر، وكذلك محاسبة المساهمين فيه وفقاً للوائحه».

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي أنها ستواصل العمل مع الجهات الأخرى «لحماية مصالح اللعبة»، ودعت أندية ليفربول وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، إلى وقف مشاركتهم على الفور في إطلاق

البطولة الجديدة.