السعودية ومصر يترقبان قرعة «كرة الأولمبياد»

زيوريخ (أ ف ب)

تُسحب غداً «الأربعاء» قرعة مباريات كرة القدم للمنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في «طوكيو 2020» المؤجلة للصيف المقبل بسبب فيروس كورونا، بمشاركة منتخبي مصر والسعودية.

وتقام القرعة، قبل ثلاثة أشهر من الموعد المنتظر، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في مدينة السويسرية، على وقع الصراع الدائر بين الاتحاد الأوروبي للعبة، و12 نادياً انقسموا لإنشاء مسابقة جديدة تحمل مسمى الدوري السوبر الأوروبي.

وقُسمت المنتخبات الـ16 للرجال إلى 4 مستويات، بناءً على تصنيف اعتمد على الأداء في الدورات الأولمبية الخمس الماضية، وبحسب «الفيفا» حصلت المنتخبات المتألقة مؤخراً على أفضلية عن غيرها، فيما حصلت الدول الفائزة بمسابقاتها القارية على المزيد من النقاط الإضافية.

وصنف منتخب اليابان المضيف في المستوى الأوّل، إلى جانب نظيره البرازيلي الفائز بذهبية دورة ريو مع النجم نيمار، والأرجنتين وكوريا الجنوبية.

وتجنب القرعة وجود أكثر من منتخب واحد من نفس الاتحاد القاري في دور المجموعات، في ما يمكن أن يكون إنذاراً لمجموعة «رعب» تضم البرازيل وفرنسا والمكسيك ومصر مع نجمها محمد صلاح.

وصنّف المنتخب المصري الأولمبي في المستوى الثالث مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا.

في المقابل، صنّف المنتخب السعودي في المستوى الرابع مع أستراليا، فرنسا ورومانيا، وكان المنتخب السعودي تأهل إلى دورة طوكيو 2020، بعد احتلاله للمركز الثاني في كأس آسيا تحت 23 عاماً، بعد خسارته أمام منتخب كوريا الجنوبية.

وعند السيدات، قسمت المنتخبات الـ 12 إلى أربعة مستويات تضم 3 منتخبات في ظل غياب المنتخب الألماني حامل اللقب، ما يشرع الباب أمام احتمال فوز نظيره الأميركي بطل العالم مرتين بقيادة النجمتين ميجان رابينو وأليكس مورجان.

وصنّف المنتخب الأميركي للسيدات في المستوى الأوّل إلى جانب اليابان وهولندا، في سعيه للثأر من عدم تمكنه من الوصول إلى النهائي في ألعاب ريو، للمرة الأولى بعد أربعة ألقاب وميدالية فضيّة في النسخ الخمس الأولى للألعاب الأولمبية.